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فرنسا.. عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على 3 مراحل

قررت فرنسا أن تتم عملية التلقيح على 3 مراحل تعطى الأولوية فيها للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة، ورغم أن اللقاح جاء بعد طول ترقب وانتظار فإن حالة من التردد والتوجس تسود بشأنه.
30/12/2020
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