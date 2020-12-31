02:33

فرنسا.. عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على 3 مراحل

قررت فرنسا أن تتم عملية التلقيح على 3 مراحل تعطى الأولوية فيها للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة، ورغم أن اللقاح جاء بعد طول ترقب وانتظار فإن حالة من التردد والتوجس تسود بشأنه.