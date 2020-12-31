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صحفيون سودانيون يستنكرون قرار فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين

قال صحفيون فصلتهم لجنة إزالة التمكين الحكومية بالسودان إن قرار فصلهم يعتبر ظلما لصحفيين يمارسون المهنة بعيدا عن الانتماءات السياسية.