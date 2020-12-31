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شركات ومصانع غيرت نشاطها لمواجهة كورونا

غيرت شركات كثيرة في العالم خطوط إنتاجها، وبدأت تصنع أجهزة طبية في مسعى لمكافحة جائحة كورونا، كما ابتكر مصممون تطبيقات وأجهزة لرصد وتجنب بؤر تفشي الفيروس.