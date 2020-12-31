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تداعيات أزمة الكورونا على أسواق النفط عام 2020

أدت سرعة تفشي الفيروس ومخاطره الصحية إلى تعطيل كبير لعملية الإنتاج في العالم، وشل حركة السفر والسياحة بشكل شبه تام، وهو ما قلل الطلب العالمي على الطاقة، خاصة النفط، الذي هوت أسعاره بشكل غير مسبوق.
31/12/2020
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