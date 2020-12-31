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بأغلبية ساحقة.. موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاقية ما بعد البريكست

بأغلبية ساحقة جاءت موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاقية ما بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي، وبعد الموافقة وقع رئيس الوزراء البريطاني الاتفاق معتبرا أنه يمثل بداية لعلاقة رائعة مع أوروبا.