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الصين أسرع اقتصادات العالم تعافيا من تداعيات كورونا

سجل الاقتصاد الصيني خلال عام 2020 أدنى مستوى له منذ نحو 4 عقود، وذلك بسبب تبعات جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من القطاعات الإنتاجية، لكنه -بحسب خبراء- كان أسرع اقتصادات العالم تعافيا.