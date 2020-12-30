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وسام دياب لاجئ سوري حوّل خيمته إلى حديقة خضراء

وسام دياب لاجئ سوري حوّل خيمته إلى حديقة خضراء، محاولا من خلالها محاكاة منزل عائلته الذي نزح منه على وقع المعارك قبل سنوات، لاقت صور الخيمة رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.