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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/29)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تشييع الشاب السوداني بهاء نوري، وتصاعد الغضب ضد قوات الدعم السريع، كما رصدت التفاعل مع وفاة المخرج السوري حاتم علي.
29/12/2020
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