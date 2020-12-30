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24:51
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/29)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تشييع الشاب السوداني بهاء نوري، وتصاعد الغضب ضد قوات الدعم السريع، كما رصدت التفاعل مع وفاة المخرج السوري حاتم علي.
29/12/2020
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