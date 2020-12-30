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مهد وباء كورونا.. ووهان الصينية بعد نحو عام من انتشار الفيروس

كاميرا الجزيرة تعود إلى مدينة ووهان الصينية بعد 9 أشهر من رفع حظر التنقل عنها، وبعد نحو عام من انتشار فيروس كورونا فيها، فكيف يعيش سكانها اليوم بينما يواجه العالم موجة الفيروس الجديدة؟