02:16

قوباد طالباني يعلن التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن موازنة 2021

أعلن قوباد طالباني اتفاقه مع الحكومة المركزية في بغداد على حصة الإقليم في موازنة 2021، حيث تمّ الاتفاق على بيع 250 ألف برميل من النفط يوميا عن طريق شركة سومو مقابل مستحقات الإقليم المالية.