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طفلة سورية غاية أحلامها تركيب طرف صناعي للذهاب لمدرستها

كل الأطفال في نهاية كل عام يحلمون بغد أفضل، وبالنسبة لأطفال سوريا قد يكون الحلم هو كل ما تبقى لهم. إسراء طفلة سورية فقدت ساقها وغاية أحلامها اليوم تركيب طرف صناعي يساعدها على المشي إلى مدرستها.