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رغم نجاحه في خفض الوجود العسكري.. ترامب يفشل في طيّ ملف الحرب في أفغانستان

نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحقيق أحد وعوده الانتخابية، بتخفيض الوجود العسكري إلى أدنى مستوياته في أفغانستان حيث سحب منها جزءا كبيرا من القوات الأميركية، ومع ذلك فقد أخفق في إنهاء أطول الحروب.