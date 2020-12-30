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رحيل حاتم علي أحد أبرز مخرجي الدراما السورية والعربية

توفي في العاصمة المصرية القاهرة المخرج السوري حاتم علي إثر إصابته بذبحة قلبية، بدأ حاتم حياته ممثلا مسرحيا وتلفزيونيا، وبرز في عدد من الأعمال، قبل أن يسطع نجمه كمخرج استثنائي لأعمال مميزة.