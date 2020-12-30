البث الحي
02:12

تعاظم المخاوف بلبنان من تصاعد إصابات كورونا ووصول السلالة الجديدة

تتعاظم المخاوف بلبنان من مخاطر تفشي جائحة كورونا، بعد ارتفاع معدّل الإصابات ووصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وتسجيل أول حالة من السلالة الجديدة للفيروس.
30/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فرنسا.. عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على 3 مراحل

02:33
(الجزيرة)

بأغلبية ساحقة.. موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاقية ما بعد البريكست

02:30
(الجزيرة)

مهد وباء كورونا.. ووهان الصينية بعد نحو عام من انتشار الفيروس

02:09
(الجزيرة)

قوباد طالباني يعلن التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن موازنة 2021

02:16
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فرنسا.. عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على 3 مراحل

02:33
(الجزيرة)

بأغلبية ساحقة.. موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاقية ما بعد البريكست

02:30
(الجزيرة)

مهد وباء كورونا.. ووهان الصينية بعد نحو عام من انتشار الفيروس

02:09
(الجزيرة)

قوباد طالباني يعلن التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن موازنة 2021

02:16
المزيد من البرامج

فرنسا.. عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على 3 مراحل

(الجزيرة)

الثورة السودانية بعد عامين على قيامها.. ماذا حققت؟ وأين أخفقت؟

"كنداكة" الثورة السودانية.. آلاء صالح وأخواتها في مواكب التغيير (الجزيرة)

بأغلبية ساحقة.. موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاقية ما بعد البريكست

(الجزيرة)

تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

التطبيع السياحي.. الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات والبحرين وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

في ذكرى إعدام صدام حسين.. ما قصة محاولات تهريبه وما علاقة القذافي بذلك؟

توقيت إعدام صدام ما زال يحمل تفسيرات وتأويلات متباينة (رويترز)

إدانة أممية ودولية لتفجيرات مطار عدن.. الخارجية اليمنية تتهم الحوثيين بمواصلة استهداف مقر الحكومة بقصر المعاشيق

مغامرة فاشلة واستفاقة متأخرة.. هل تنجح مصر في كبح حفتر والإمارات في ليبيا؟

السيسي (يمين) ومحمد بن زايد ثم حفتر (رويترز)