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02:12
تعاظم المخاوف بلبنان من تصاعد إصابات كورونا ووصول السلالة الجديدة
تتعاظم المخاوف بلبنان من مخاطر تفشي جائحة كورونا، بعد ارتفاع معدّل الإصابات ووصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وتسجيل أول حالة من السلالة الجديدة للفيروس.
30/12/2020
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