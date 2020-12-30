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تشكيلية يمنية ترسم الأمل بركام الحروب

تتنقل الفنانة اليمنية رقية الواسعي بين المنازل المدمرة لجمع ما خلفته الحرب من حطام لترسم عليه لوحاتها، في محاولة لإعادة إحياء ما دمرته الحرب، وتحويل الآلام إلى آمال محتملة.