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اتفاق روسي تركي على دعم تطبيع الأوضاع في ليبيا

اتفق وزيرا الخارجية الروسي والتركي على استمرار التعاون العسكري بين البلدين رغم الضغوط الأميركية، والتقاطع في العديد من الملفات مثل سوريا وليبيا التي اتفقا على دعم تطبيع الأوضاع فيها.