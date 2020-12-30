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إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل إلى العراق

تعهدت طهران باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل إلى العراق، وقال وزير الطاقة الإيراني خلال زيارته لبغداد إنه أوضح خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية أن إمدادات الغاز الإيراني قطعت لأسباب فنية.