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إبراهيم بيه.. صانع لحاف تركي يبدع في مهنته

صناعة اللحاف حرفة تقليدية تقوم أساسا على حياكة اللحاف يدويا من الصوف الخالص، وتتميز الحرفة بأشكالها المختلفة التى تتسم بالأناقة، إبراهيم بيه صانع لحاف تركي يحدثنا أكثر عن صناعة اللحاف التركي.