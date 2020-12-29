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وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية التعاون بين الجانبين

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بحثا فيه دعم الاستقرار في ليبيا. وأكد الوزير المصري لنظيره الليبي التعاون بين الجانبين.