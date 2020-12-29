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مزارعون يستعيدون أراضيهم في الأغوار الفلسطينية بعد 46 عاما من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها

استعاد مزارعو سهل القاعون في الأغوار الفلسطينية أراضيهم بعد انتزاعهم قرارا قضائيا من المحاكم الإسرائيلية. وتأتي استعادة هذه الأراضي بعد 46 عاما من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها بذرائع أمنية.