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فنون جميلة تزين أزقة المدينة القديمة في الرباط

مع استمرار إغلاق أغلب دور الفن والثقافة توشحت أزقة المدينة القديمة في الرباط بأعمال فريدة من تجارب مختلفة لـ20 فنان، المبادرة أطلقتها جمعية “دار الألوان” بهدف تقريب الجمهور من الفن في زمن كورونا.