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شهد عام 2020 حراكا غير مسبوق من دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع إسرائيل

شهد عام 2020 حراكا من دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع إسرائيل وبناء شراكات اقتصادية وأمنية وعسكرية، وأخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عاتقها هندسة ورعاية هذه الاتفاقات بدءا بالإمارات.