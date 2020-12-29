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02:38
ردود فعل غاضبة على مقتل الشاب السوداني بمقرات الدعم السريع
ردود فعل غاضبة على مقتل الشاب السوداني بمقرات الدعم السريع من جهات عدة نددت بما وصفتها بالجريمة النكراء، من بينها تجمع المهنيين السودانيين، الذي طالب بنزع حصانة عناصر قوات الدعم السريع.
29/12/2020
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