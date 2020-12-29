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بعد يوم من زيارة وفد رسمي مصري لطرابلس.. وزير الخارجية المصري يهاتف نظيره الليبي

بعد يوم من أول زيارة يقوم بها مسؤولون مصريون كبار للعاصمة الليبية منذ 2014، انتقلت القاهرة في علاقاتها بطرابلس إلى مستوى آخر، حيث أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا بنظيره في حكومة الوفاق.