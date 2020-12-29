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بايدن: سنعيد بناء جميع أدوات السياسة الخارجية

قال جو بايدن إن إعادة بناء أدوات السياسة الخارجية الأميركية تحدٍّ أساسي له ولنائبته، وأكد هذا خلال كلمة له بعد تلقيه إحاطة من فريقه الانتقالي اطلع فيها على واقع وكالات الأمن القومي والسياسة الخارجية.