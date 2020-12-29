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انفجار مرفأ بيروت 2020.. أوجاع وذكريات مؤلمة

تحوّل 4 أغسطس/آب 2020 يوم انفجار مرفأ بيروت، إلى محطة مفصلية في التاريخ اللبناني، حيث شهد أحد أكبر الانفجارات وأكثرها دموية، وتزامن ذلك مع انهيار اقتصادي واستعصاء سياسي أرخى بظلاله على اللبنانيين.