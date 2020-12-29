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الكاظمي يشدد على ضرورة التخلص من السلاح المنفلت في العراق

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطنين وأمنهم، وأكد أن مهمة حكومته المركزية هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية.