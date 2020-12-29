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الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا عراقيا وصل أمس إلى طهران، وإن هناك تنسيقًا متواصلا بين بغداد وطهران، وأضافت أن إيران لا تسعى إلى خلق توتر في المنطقة، لكنها ستدافع عن أمنها ومصالحها بكل قوة.