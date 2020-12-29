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56:42

الحصاد (2020/12/28)

تابع محمود مراد في الحصاد (2020/12/28) العديد من القضايا؛ كان من أبرزها: وفد عراقي يبحث قضايا سياسية واقتصادية وطهران تقول إنها ترفض الهجوم على المواقع الدبلوماسية والسكنية.
28/12/2020
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