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الحصاد (2020/12/28)

تابع محمود مراد في الحصاد (2020/12/28) العديد من القضايا؛ كان من أبرزها: وفد عراقي يبحث قضايا سياسية واقتصادية وطهران تقول إنها ترفض الهجوم على المواقع الدبلوماسية والسكنية.