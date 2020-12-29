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الانتهاكات بسيناء.. بين مطرقة الجيش المصري وسندان مسلحي تنظيم الدولة

بين غموض مشهد ما يحدث شمال سيناء، خاصة فيما يتعلق منه بالانتهاكات ضد المدنيين وما يصفه منتقدو السلطات بالتستر الرسمي، تحاول تقارير حقوقية سد الفجوة بتقارير ترصد معاناة الأهالي.