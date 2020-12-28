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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/27)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/27) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع زيارة وزير الدفاع التركي لليبيا، وبحث وفد مصري في طرابلس عودة العلاقات بين القاهرة وطرابلس.