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مرتزقة بلاك ووتر.. سجنوا لأفعالهم في العراق قبل أن يخلي ترامب سبيلهم

يشارك مرتزقة شركة “بلاك ووتر” الأمنية في حرب لا علاقة لهم بها لأجل المال، فيطلقون نيران أسلحتهم على العراقيين منتصف سبتمبر/أيلول 2007، وبعد الحكم عليهم بالسجن، أخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سراحهم