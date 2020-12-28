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ما وراء الخبر- وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

ناقشت حلقة (2020/12/27) من برنامج “ما وراء الخبر” زيارة وفد مصري ضمّ مسؤولين من الخارجية والمخابرات إلى طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات لمناقشة الوضعين الأمني والسياسي.