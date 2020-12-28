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رئيس قسم إطفاء ناشفيل يعلن إعادة فتح بعض الشوارع قرب مكان التفجير

أعادت سلطات مدينة ناشفيل الأميركية فتح عدد من الشوارع التي أغلقت إثر التفجير الذي شهدته يوم الجمعة الماضي. وقال عمدة المدينة جون كوبر إن هناك ارتباطا بين التفجير وبرج شركة الاتصالات الذي وقع أمامه.