search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:56
رئيس قسم إطفاء ناشفيل يعلن إعادة فتح بعض الشوارع قرب مكان التفجير
أعادت سلطات مدينة ناشفيل الأميركية فتح عدد من الشوارع التي أغلقت إثر التفجير الذي شهدته يوم الجمعة الماضي. وقال عمدة المدينة جون كوبر إن هناك ارتباطا بين التفجير وبرج شركة الاتصالات الذي وقع أمامه.
27/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
بعد يوم من زيارة وفد رسمي مصري لطرابلس.. وزير الخارجية المصري يهاتف نظيره الليبي
play
01:54
مزارعون يستعيدون أراضيهم في الأغوار الفلسطينية بعد 46 عاما من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها
play
02:31
وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية التعاون بين الجانبين
play
02:50
الكاظمي يشدد على ضرورة التخلص من السلاح المنفلت في العراق
play
02:02
مقاطع حول هذه القصة
بعد يوم من زيارة وفد رسمي مصري لطرابلس.. وزير الخارجية المصري يهاتف نظيره الليبي
play
01:54
مزارعون يستعيدون أراضيهم في الأغوار الفلسطينية بعد 46 عاما من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها
play
02:31
وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية التعاون بين الجانبين
play
02:50
الكاظمي يشدد على ضرورة التخلص من السلاح المنفلت في العراق
play
02:02
المزيد من التقارير الإخبارية
مزارعون يستعيدون أراضيهم في الأغوار الفلسطينية بعد 46 عاما من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها
وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية التعاون بين الجانبين
الكاظمي يشدد على ضرورة التخلص من السلاح المنفلت في العراق
الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة
الأكثر قراءة
ماذا تعرف عن العقارب؟ 15 معلومة قد تدهشك
عربي استعادته قبيلته مقابل تيس وآخر أبطل صلاة الرشيد بالضحك.. تعرف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين
حصيلة قياسية لكورونا ببريطانيا والصين ترفع تأهبها لمواجهة الوباء والأردن يحجز مليون جرعة لقاح
كم مرة يجب أن تستحم؟.. أطباء الجلد يجيبون