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02:41
حصاد 2020.. الاقتصاد في غزة يعاني من الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عاما
عمقت جائحة كورونا خسائر الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة، الذي يعاني من حالة انهيار جراء استمرار الحصار الإسرائيلي. وقال خبراء في الاقتصاد إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سبّبت شللا اقتصاديا.
28/12/2020
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