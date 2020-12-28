البث الحي
02:41

حصاد 2020.. الاقتصاد في غزة يعاني من الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عاما

عمقت جائحة كورونا خسائر الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة، الذي يعاني من حالة انهيار جراء استمرار الحصار الإسرائيلي. وقال خبراء في الاقتصاد إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سبّبت شللا اقتصاديا.
28/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة

02:21
(الجزيرة)

شهد عام 2020 حراكا غير مسبوق من دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع إسرائيل

02:02
(الجزيرة)

الانتهاكات بسيناء.. بين مطرقة الجيش المصري وسندان مسلحي تنظيم الدولة

02:56
(الجزيرة)

السودان.. التطبيع مع إسرائيل يثير جدلا كبيرا في البلاد

02:57
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة

02:21
(الجزيرة)

شهد عام 2020 حراكا غير مسبوق من دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع إسرائيل

02:02
(الجزيرة)

الانتهاكات بسيناء.. بين مطرقة الجيش المصري وسندان مسلحي تنظيم الدولة

02:56
(الجزيرة)

السودان.. التطبيع مع إسرائيل يثير جدلا كبيرا في البلاد

02:57
المزيد من التقارير الإخبارية

الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة

(الجزيرة)

شهد عام 2020 حراكا غير مسبوق من دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع إسرائيل

(الجزيرة)

الانتهاكات بسيناء.. بين مطرقة الجيش المصري وسندان مسلحي تنظيم الدولة

(الجزيرة)

من مناطق عبور إلى استقرار للمهاجرين الأفارقة.. ما الذي تغير في دول المغرب العربي؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن العقارب؟ 15 معلومة قد تدهشك

هناك أكثر من 1700 نوع من العقارب تعيش في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية (شترستوك)

عربي استعادته قبيلته مقابل تيس وآخر أبطل صلاة الرشيد بالضحك.. تعرف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين

كم مرة يجب أن تستحم؟.. أطباء الجلد يجيبون

حصيلة قياسية لكورونا ببريطانيا والصين ترفع تأهبها لمواجهة الوباء والأردن يحجز مليون جرعة لقاح

صينيون في بكين ينتظرون دورهم في طابور من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا (رويترز)