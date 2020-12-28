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بعد ساعات من زيارة وفد تركي.. وفد مصري في طرابلس يمهد لعودة العلاقات بين البلدين

أجرى وفد مصري مباحثات في العاصمة الليبية مع المسؤولين في حكومة الوفاق، وناقشت الزيارة الوضعين الأمني والسياسي، وكبداية لعودة العلاقات بين البلدين بشكل طبيعي. تأتي الزيارة بعد ساعات من زيارة وفد تركي.