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57:01

الحصاد (2020/12/27)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2020/12/27) العديد من القضايا، كان من أبرزها زيارة وفد مصري لطرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات، وحكومة الوفاق تقول إن العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة ستشهد تطورا.
27/12/2020
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