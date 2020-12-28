البث الحي
03:59

الأزمة الخليجية.. محطات بارزة خلال 2020

تراوحت مساعي حل الأزمة الخليجية خلال عام 2020 بين الانتكاسة أحيانا، وإحياء آمال الحسم أحيانا أخرى. وبذلت الوساطة الكويتية والأميركية جهودا لدفع أطراف الأزمة نحو اتفاق يرضي الجميع.
28/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة

02:21
(الجزيرة)

شهد عام 2020 حراكا غير مسبوق من دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع إسرائيل

02:02
(الجزيرة)

الانتهاكات بسيناء.. بين مطرقة الجيش المصري وسندان مسلحي تنظيم الدولة

02:56
(الجزيرة)

حصاد 2020.. الاقتصاد في غزة يعاني من الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عاما

02:41
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة

02:21
(الجزيرة)

شهد عام 2020 حراكا غير مسبوق من دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع إسرائيل

02:02
(الجزيرة)

الانتهاكات بسيناء.. بين مطرقة الجيش المصري وسندان مسلحي تنظيم الدولة

02:56
(الجزيرة)

حصاد 2020.. الاقتصاد في غزة يعاني من الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عاما

02:41
المزيد من التقارير الإخبارية

مزارعون يستعيدون أراضيهم في الأغوار الفلسطينية بعد 46 عاما من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها

(الجزيرة)

وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية التعاون بين الجانبين

(الجزيرة)

الكاظمي يشدد على ضرورة التخلص من السلاح المنفلت في العراق

(الجزيرة)

الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن العقارب؟ 15 معلومة قد تدهشك

هناك أكثر من 1700 نوع من العقارب تعيش في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية (شترستوك)

عربي استعادته قبيلته مقابل تيس وآخر أبطل صلاة الرشيد بالضحك.. تعرف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين

حصيلة قياسية لكورونا ببريطانيا والصين ترفع تأهبها لمواجهة الوباء والأردن يحجز مليون جرعة لقاح

صينيون في بكين ينتظرون دورهم في طابور من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا (رويترز)

كم مرة يجب أن تستحم؟.. أطباء الجلد يجيبون