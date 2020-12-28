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الأزمة الخليجية.. محطات بارزة خلال 2020

تراوحت مساعي حل الأزمة الخليجية خلال عام 2020 بين الانتكاسة أحيانا، وإحياء آمال الحسم أحيانا أخرى. وبذلت الوساطة الكويتية والأميركية جهودا لدفع أطراف الأزمة نحو اتفاق يرضي الجميع.