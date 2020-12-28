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أوروبا.. بدء حملات التطعيم ضد كورونا وسط مخاوف من آثار اللقاح الجانبية

سادت حالة من الارتياح في أوساط السياسيين والعاملين في القطاع الطبي مع بدء التطعيم ضد فيروس كورونا. لكن حالة الارتياح لا يتقاسمها جميع الأوروبيين، فكثير منهم عبروا عن مخاوف من الآثار الجانبية للقاح.