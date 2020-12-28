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ألمانيا تدشن أكبر حملة تطعيم في التاريخ البلاد ضد كورونا

دشنت ألمانيا أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد ضد فيروس كورونا عبر توزيع 150 ألف لقاح وفق خطة تبدأ بالفئة العمرية من 80 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى الفرق الطبية العاملة في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس.