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2020.. أحداث مهمة في العلاقات بين واشنطن وطهران كادت أن تؤدي إلى حرب

شهدت سنة 2020 أحداثا مهمة في العلاقات بين طهران وواشنطن، وكادت تُدخل البلدين في حرب شاملة؛ فقد شهدت اغتيال الولايات المتحدة الأميركية قائد فيلق القدس قاسم سليماني، واستهداف إيران “قاعدة عين الأسد”.