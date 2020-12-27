02:18

نواب بريطانيون يطالبون بمحاسبة وزيرة الداخلية بسبب زيارتها لسجن بحريني

تساءل نواب بريطانيون معارضون عن حيثيات زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل إلى سجن المحرق في العاصمة البحرينية المنامة، المتهم بتعذيب المعارضين وبأنه يقوده مفلتون من العقاب في الأمن البحريني.