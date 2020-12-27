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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/26)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/26) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، كما رصدت التفاعل مع التفجير الذي استهدف مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية.