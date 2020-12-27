02:25

مبادرة قطرية لإعادة تدوير النفايات

مبادرة جديدة لتدوير النفايات تحمل اسم “آن ويستد” تقودها 4 فتيات قطريات متخصصات في هذا المجال، تستهدف المبادرة التوعية بأهمية التدوير والتعامل مع المخلفات، بحيث تمكن الاستفادة منها؛ من بينها الملابس.