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كورونا يكبد اقتصادات العالم خسائر ضخمة عام 2020

شهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، التي مست تداعياتها كافة القطاعات. وشملت فاتورة الأزمة انهيار السياحة وركود التجارة وفقدان ملايين الوظائف وتهاوي أسعار النفط.