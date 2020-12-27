البث الحي
02:17

سلطنة عمان تدشن حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس ‫كورونا

دشنت سلطنة عمان حملة التطعيم بلقاح “فايزر-بيونتك” المضاد لفيروس ‫كورونا، وتستهدف الحملة في المرحلة الأولى العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.
27/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أوروبا.. بدء حملات التطعيم ضد كورونا وسط مخاوف من آثار اللقاح الجانبية

01:41
(الجزيرة)

الأزمة الخليجية.. محطات بارزة خلال 2020

03:59
(الجزيرة)

رئيس قسم إطفاء ناشفيل يعلن إعادة فتح بعض الشوارع قرب مكان التفجير

02:56
(الجزيرة)

مرتزقة بلاك ووتر.. سجنوا لأفعالهم في العراق قبل أن يخلي ترامب سبيلهم

02:55
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أوروبا.. بدء حملات التطعيم ضد كورونا وسط مخاوف من آثار اللقاح الجانبية

01:41
(الجزيرة)

الأزمة الخليجية.. محطات بارزة خلال 2020

03:59
(الجزيرة)

رئيس قسم إطفاء ناشفيل يعلن إعادة فتح بعض الشوارع قرب مكان التفجير

02:56
(الجزيرة)

مرتزقة بلاك ووتر.. سجنوا لأفعالهم في العراق قبل أن يخلي ترامب سبيلهم

02:55
المزيد من التقارير الإخبارية

أوروبا.. بدء حملات التطعيم ضد كورونا وسط مخاوف من آثار اللقاح الجانبية

(الجزيرة)

الأزمة الخليجية.. محطات بارزة خلال 2020

(الجزيرة)

رئيس قسم إطفاء ناشفيل يعلن إعادة فتح بعض الشوارع قرب مكان التفجير

(الجزيرة)

مرتزقة بلاك ووتر.. سجنوا لأفعالهم في العراق قبل أن يخلي ترامب سبيلهم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أيام ترامب الأخيرة تمر ببطء.. زيارات سرية وعلنية وإيران تعلن موقفها من التوتر في العراق

خطيب زاده شدد على تمسك إيران بسياسة حسن الجوار (الجزيرة)

كم مرة يجب أن تستحم؟.. أطباء الجلد يجيبون

كتب عن صدام حسين وحافظ الأسد.. وفاة الفلسطيني إسماعيل الشمالي بعد أكثر من ربع قرن من الاعتقال في سوريا

الكاتب الفلسطيني الراحل إسماعيل الشمالي توفي في سجن السويداء المركزي عن عمر ناهز 67 عاما (مواقع التواصل)

لوموند: دروس ناغورني قره باغ.. في حروب المستقبل هذا ما ينبغي التركيز عليه

إحدى الطائرات المسيرة التركية (الأناضول)