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سلطنة عمان تدشن حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس ‫كورونا

دشنت سلطنة عمان حملة التطعيم بلقاح “فايزر-بيونتك” المضاد لفيروس ‫كورونا، وتستهدف الحملة في المرحلة الأولى العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.