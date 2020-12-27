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47:39
سباق الأخبار-العالِم أوغور شاهين مكتشف لقاح كورونا شخصية الأسبوع وتفشي سلالة جديدة من الفيروس حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة العالِم الألماني ذا الأصل التركي أوغور شاهين لقب شخصية الأسبوع، أما حدث الأسبوع الأبرز فكان تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.
26/12/2020
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