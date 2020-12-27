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زعيم حزب العمال البريطاني ينتقد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي

انتقد زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن حزبه سيصوت له عند طرحه أمام البرلمان في 30 من الشهر الجاري.