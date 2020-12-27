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حريق بمخيم للاجئين السوريين تسبب في تشريد 400 لاجئ واحتراق 50 خيمة

أعلن الجيش اللبناني توقيف مواطنيْن لبنانييْن، و6 سوريين؛ على خلفية إحراق مخيم للاجئين السوريين في بلدة بحنين (شمالي البلاد). وأدت الحادثة إلى تشريد نحو 400 لاجئ، واحتراق نحو 50 خيمة.
27/12/2020
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