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الناخبون في النيجر يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد

بدأ المواطنون بالنيجر التصويت بانتخابات يتوقع أن تفضي إلى أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا في البلد، ويتنافس فيها 30 مرشحا، أبرزهم محمد بازوم مرشح الحزب الحاكم، والمعارض سالو جيبو.